На Закарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував доньку співмешканки
На Закарпатті винесли вирок 37-річному чоловіку, який зґвалтував неповнолітню. Найближчі роки він проведе у в'язниці
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
37-річному жителю селища Буштино обрали покарання. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.
Затримали його влітку минулого року. Тоді до поліції звернулась 35-річна жінка та повідомила, що її співмешканець зґвалтував її малолітню доньку. У ході розслідування з'ясувалось, що це ставалось неодноразово.
Раніше повідомлялося про затримання чоловіка на Миколаївщині за зґвалтування односельчанки. Правоохоронці наразі перевіряють, чи могли бути й інші випадки насильства з його участю.
