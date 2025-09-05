13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 11:48

Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент

05 сентября 2025, 11:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
Полиция Закарпатья предотвратила трагедию в школе, задержав 15-летнего ученика, планировавшего нападение с ножом. Парня задержали в момент, когда он пытался зайти в учебное заведение с холодным оружием в рюкзаке. Он вел прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, оперативную информацию о готовящемся преступлении правоохранители получили благодаря сотрудничеству с полицией Великобритании, где подросток публиковал свои намерения в соцсетях.

Полицейские области действовали быстро и слаженно: киберполиция анализировала данные, криминальная полиция провела оперативные мероприятия, а возле школы была выставлена усиленная охрана.

Благодаря этому нападение удалось предупредить, дети и педагоги остались в безопасности. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, на Волыни сообщили о подозрении 17-летнему парню, который принес в свою бывшую школу пневматическое оружие. Инцидент произошел 6 марта в селе Суходолы во Владимирском районе. Парню грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

07 августа 2025
