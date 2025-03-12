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12 марта 2025, 14:08

На Волыни объявили подозрение 17-летнему парню, который в школе стрелял из пневматического пистолета

12 марта 2025, 14:08
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фото: полиция
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На Волыни сообщили о подозрении 17-летнему парню, который принес в свою бывшую школу пневматическое оружие. Инцидент произошел 6 марта в селе Суходолы во Владимирском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Тогда 17-летний бывший ученик лицея кичился перед школьниками приобретенным пневматическим оружием, а впоследствии, для забавы, начал из него стрелять, металлические шарики попали по двум ученикам. Один пострадавший обратился за помощью в больницу.

Пневматический пистолет полицейские изъяли.

Правоохранители 11 марта объявили юноше подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Сегодня парню будут выбирать меру пресечения.

Напомним, ранее задержали стрелка в Тернопольской области. В соцсети распространили видео, где неизвестный на заднем пассажирском сиденье авто открыл окно и начал стрелять из пистолета в сторону заправки. Стрелком оказался 17-летний парень. Свой поступок он объяснил тем, что хотел снять видео для развлечения.

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