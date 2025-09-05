Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Поліція Закарпаття запобігла трагедії у школі, затримавши 15-річного учня, який планував напад із ножем. Хлопця затримали в момент, коли він намагався зайти до навчального закладу з холодною зброєю у рюкзаку. У цей час він вів пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, оперативну інформацію про підготовку злочину правоохоронці отримали завдяки співпраці з поліцією Великобританії, де підліток публікував свої наміри у соцмережах.

Поліцейські області діяли швидко і злагоджено: кіберполіція аналізувала дані, кримінальна поліція провела оперативні заходи, а біля школи виставили посилену охорону.

Завдяки цьому напад вдалося попередити, діти та педагоги залишилися в безпеці. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Волині повідомили про підозру 17-річному хлопцеві, який приніс до своєї колишньої школи пневматичну зброю. Інцидент стався 6 березня в селі Суходоли у Володимирському районі. Хлопцеві загрожує від 3 до 7 років тюрми.