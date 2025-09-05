Фото: ГСЧС

Инцидент произошел 3 сентября. Жительница Днепра вместе с мужем отправилась в Карпаты, чтобы подняться на вершину горы Петрос

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Во время спуска с горы 29-летняя беременная туристка неудачно стала на ногу и получила травму.

На помощь отправились спасатели из села Квасы. Они нашли супругов по координатам, наложили женщине шину и зафиксировали поврежденную ногу.

Травмированную транспортировали квадроциклом в Квасы и передали медикам "скорой".

К счастью, с женщиной все хорошо.

Напомним, ранее на Львовщине разыскали пропавших подростков, которые несколько дней бродили в горах. К счастью, они не пострадали и в медпомощи не нуждались.