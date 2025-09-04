Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 7 июля. Тогда женщина, управлявшая BMW X5, выехала на встречную полосу движения и въехала в бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта пограничников. В результате аварии получил травмы 45-летний военный пограничной службы. В тот же день он скончался в больнице.

53-летняя женщина имела признаки опьянения, однако отказывалась пройти проверку. В ее авто также находился пассажир, которого госпитализировали.

Проверка в результате показала, что в крови женщины было 1,51 промилле алкоголя. Все время расследования она находилась в следственном изоляторе. Сейчас обвинительный акт уже направили в суд.

Женщине грозит до 10 лет с запретом водить транспортные средства от 5 до 10 лет.

Напомним, накануне в Черкасской области водитель автомобиля Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110. В результате аварии погибли три человека. Кроме того, малолетний ребенок, находившийся в автомобиле Ford, получил травмы, его госпитализировали в больницу.