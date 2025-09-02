Фото: полиция

ДТП произошло ночью 1 сентября на трассе Н-11 "Днепр-Николаев" возле поселка Добрая Воля в Баштанском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе столкнулись грузовики Volvo и DAF. Одна из фур перевернулась.

Водителя Volvo с травмами госпитализировали, но спасти его не удалось – 58-летний мужчина скончался в больнице. 42-летний водитель DAF от медицинской помощи отказался.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП и просит очевидцев обращаться по телефону 080-013-01-48 или 102.

