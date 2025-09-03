Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто

Фото: Национальная полиция

Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на днях в селе Софиевская Борщаговка на улице Соборной

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Chevrolet Volt двигался в направлении села Святопетровское, когда внезапно на проезжую часть выбежал пешеход.

Водитель не успел избежать наезда, в результате чего мужчина погиб на месте происшествия.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Продолжается расследование.

Напомним, накануне на Черкащине водитель автомобиля Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110. В результате аварии погибли три человека. Кроме того, малолетний ребенок, находившийся в автомобиле Ford, получил травмы, его госпитализировали в больницу.