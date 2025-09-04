Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 7 липня. Тоді жінка, яка керувала BMW X5, виїхала на зустрічну смугу руху та в’їхала у бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту прикордонників. Внаслідок аварії отримав травми 45-річний військовий прикордонної служби. Того ж дня він помер у лікарні.

53-річна жінка мала ознаки сп'яніння, проте відмовлялась пройти перевірку. В її авто також був пасажир, якого госпіталізували.

Перевірка в результаті показала, що в крові жінки було 1,51 проміле алкоголю. Весь час розслідування вона була в слідчому ізоляторі. Зараз обвинувальний акт уже направили до суду.

Жінці загрожує до 10 років із забороною керувати транспортними засобами від 5 до 10 років.

Нагадаємо, напередодні на Черкащині водійка автомобіля Ford Fiesta виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з ВАЗ-2110. Внаслідок аварії загинули троє осіб. Окрім того, малолітня дитина, яка перебувала в автомобілі Ford, отримала травми, її госпіталізували до лікарні.