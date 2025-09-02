На Черкащине авто выехало на встречную полосу – три человека погибли, ребенок в больнице

Фото: Национальная полиция

Во вторник, 2 сентября, вблизи села Песчаное Золотоношского района Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110.

В результате аварии погибли три человека: 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажирка. Малолетний ребенок, находившийся в автомобиле Ford, получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство.

Правоохранители проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, на днях в Коростене в Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. По предварительным данным, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Honda, наехал на переходившую дорогу женщину.