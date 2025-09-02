16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 15:43

На Черкащине авто выехало на встречную полосу – три человека погибли, ребенок в больнице

02 сентября 2025, 15:43
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 2 сентября, вблизи села Песчаное Золотоношского района Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110.

В результате аварии погибли три человека: 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажирка. Малолетний ребенок, находившийся в автомобиле Ford, получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство.

Правоохранители проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, на днях в Коростене в Житомирской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. По предварительным данным, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Honda, наехал на переходившую дорогу женщину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область ДТП ПДД встречная полоса погибшие ребенок больница
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
На Закарпатье пассажирский автобус сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП
02 сентября 2025, 13:51
В Ровенской области водитель автомобиля "Jaguar" допустил наезд на 35-летнего пешехода
02 сентября 2025, 11:06
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
В Дии появятся нотариальные услуги
02 сентября 2025, 16:41
В Ровенской области перед судом предстанет мужчина, похитивший часы за 1800 евро у бывшей
02 сентября 2025, 16:26
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 16:09
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
02 сентября 2025, 16:07
Дождался, пока отец девочки уснул: на Киевщине мужчина изнасиловал ребенка своего друга
02 сентября 2025, 15:56
Незаконные выплаты свыше миллиона грн: за фальшивую инвалидность будут судить экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры
02 сентября 2025, 15:51
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 15:40
Продавал удостоверение ГСЧС: в Полтавской области судили "торговца документами"
02 сентября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »