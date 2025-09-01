Смертельное ДТП во Львовской области: погибли трое, среди них – ребенок

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области в воскресенье вечером в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибли три человека, среди которых ребенок

Об этом сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла поздно вечером, 31 августа, на автодороге "Великие Мосты – Рава-Русская" неподалеку от поворота в село Шишаки.

Столкнулись автомобиль Peugeot Partner, под управлением 28-летнего жителя села, и мотоцикл, за рулем которого находился 20-летний житель Бутины.

По предварительной информации, водитель автомобиля совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную, в момент, когда произошло столкновение с мотоциклом.

В результате ДТП на месте погибли:

пассажир автомобиля, 1997 года рождения (житель с. Шишаки),

ребенок 2023 года рождения (тоже пассажир автомобиля),

водитель мотоцикла, 2004 года рождения (житель с. Бутины).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаевской области в ночь на 31 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen Crafter. В момент аварии в салоне 18 человек. От полученных травм на месте погибли 17-летняя девушка и пожилой мужчина. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медицинском заведении.