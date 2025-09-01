14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 12:53

Смертельное ДТП во Львовской области: погибли трое, среди них – ребенок

01 сентября 2025, 12:53
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Во Львовской области в воскресенье вечером в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибли три человека, среди которых ребенок

Об этом сообщил департамент по гражданской защите Львовской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла поздно вечером, 31 августа, на автодороге "Великие Мосты – Рава-Русская" неподалеку от поворота в село Шишаки.

Столкнулись автомобиль Peugeot Partner, под управлением 28-летнего жителя села, и мотоцикл, за рулем которого находился 20-летний житель Бутины.

По предварительной информации, водитель автомобиля совершал поворот налево с главной дороги на второстепенную, в момент, когда произошло столкновение с мотоциклом.

В результате ДТП на месте погибли:

  • пассажир автомобиля, 1997 года рождения (житель с. Шишаки),
  • ребенок 2023 года рождения (тоже пассажир автомобиля),
  • водитель мотоцикла, 2004 года рождения (житель с. Бутины).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаевской области в ночь на 31 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen Crafter. В момент аварии в салоне 18 человек. От полученных травм на месте погибли 17-летняя девушка и пожилой мужчина. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медицинском заведении.

В Одесской области военнообязанного мужчину пытались вывезти в Молдову, спрятав в грузовике с напитками
01 сентября 2025, 16:59
Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине
01 сентября 2025, 16:58
В Киевской области разоблачена схема растраты более 10 млн грн при закупке школьных укрытий
01 сентября 2025, 16:39
Вся работа ТЦК – под запись: Минобороны вводит боди-камеры
01 сентября 2025, 16:29
Отсрочка от мобилизации не будет действовать для студентов, вышедших за рамки академической программы
01 сентября 2025, 16:22
Россияне атаковали работников ДТЭК на Днепропетровщине
01 сентября 2025, 16:19
В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда
01 сентября 2025, 16:01
На Киевщине мужчина гулял с гранатой – дома хранил самодельное оружие
01 сентября 2025, 15:47
Уровень доверия украинцев к процессам восстановления растет, но пока без существенного прорыва – исследование
01 сентября 2025, 15:38
Исследование показало, как часто украинцы покупают новые смартфоны
01 сентября 2025, 15:35
