Фото: Национальная полиция

Полиция Закарпатья закончила расследование дела против 23-летней женщины из Ужгородщины, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации за границей. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина искала украинок из разных регионов и обещала им комфортные условия проживания и заработок до 25 тысяч долларов за несколько месяцев.

Для завербованных она создавала портфолио, размещала их фото на иностранных сайтах эскорт-услуг, а затем переправляла в Чехию, где пострадавших принуждали к сексуальной эксплуатации.

По данным следствия, дальше украинок могли перемещать и в другие страны, в том числе Катар и Индонезию. Известно о по меньшей мере четырех фактах вывоза женщин по этой схеме.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время организации выезда двух завербованных женщин – жительниц Полтавщины и Черниговщины.

Женщине сообщили о подозрении по статьям, предусматривающим ответственность за торговлю людьми. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Обвинительный акт уже направлен в суд. За совершенное подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Ровно разоблачили женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией. Также в ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемая предоставляла собственное жилье для употребления психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала мать, пользуясь ее преклонным возрастом.