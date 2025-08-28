10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
09:25  28 августа
В столице после российской атаки ограничено движение: список перекрытых улиц
08:44  28 августа
Винниччина без света: в результате обстрелов обесточено 29 населенных пунктов
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 12:12

На Закарпатье женщину будут судить за вербовку украинок для сексуального рабства

28 августа 2025, 12:12
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Закарпатья закончила расследование дела против 23-летней женщины из Ужгородщины, которая вербовала украинок для сексуальной эксплуатации за границей. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина искала украинок из разных регионов и обещала им комфортные условия проживания и заработок до 25 тысяч долларов за несколько месяцев.

Для завербованных она создавала портфолио, размещала их фото на иностранных сайтах эскорт-услуг, а затем переправляла в Чехию, где пострадавших принуждали к сексуальной эксплуатации.

По данным следствия, дальше украинок могли перемещать и в другие страны, в том числе Катар и Индонезию. Известно о по меньшей мере четырех фактах вывоза женщин по этой схеме.

Правоохранители задержали злоумышленницу во время организации выезда двух завербованных женщин – жительниц Полтавщины и Черниговщины.

Женщине сообщили о подозрении по статьям, предусматривающим ответственность за торговлю людьми. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Обвинительный акт уже направлен в суд. За совершенное подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в Ровно разоблачили женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией. Также в ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемая предоставляла собственное жилье для употребления психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала мать, пользуясь ее преклонным возрастом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд полиция торговля людьми Закарпатье вербовка секс-торговля девушки
На Закарпатье пограничник помогал мужчинам переходить границу: как его наказали
27 августа 2025, 18:47
Прижал ковшом трактора к стене: на Волыни будут судить мужчину за смерть 58-летней работницы фермы
27 августа 2025, 18:07
На Закарпатье в горах пограничники обнаружили останки 36-летнего мужчины
27 августа 2025, 14:23
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
На Прикарпатье нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали три человека
28 августа 2025, 12:33
Враг продвинулся на границе Днепропетровской области и на Покровском направлении, – DeepState
28 августа 2025, 12:05
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 11:57
В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ, среди них трое детей
28 августа 2025, 11:38
В Киеве из-за российских обстрелов пострадал офис "Украинской правды"
28 августа 2025, 11:35
В Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного удара
28 августа 2025, 11:13
Смертельная атака на столицу: среди 12 погибших – трое детей
28 августа 2025, 10:57
Киев атаковали реактивные дроны "Герань-3", способные развивать высокую скорость
28 августа 2025, 10:51
Воздушная атака на Украину: ПВО уничтожила 589 из 629 воздушных целей
28 августа 2025, 10:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »