фото: Телеграмм/Луцк | Times

Правоохранители завершили расследование и передали в суд дело о трагической гибели работницы фермы

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В селе Колодежное Ковельского района Волынской области 36-летнего тракториста-машиниста будут судить за гибель 58-летней работницы фермы. Мужчина нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Инцидент произошел 13 сентября 2021 года. Согласно данным следствия, тракторист во время работы на территории сельскохозяйственного предприятия ковшом погрузчика прижал женщину к стене здания. Потерпевшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Досудебное расследование установило, что у водителя спецтехники не было удостоверения на управление транспортными средствами соответствующей категории. Кроме того, он не проходил обучение в автошколе и не имел специальной подготовки по специальности водителя погрузчика.

Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в районный суд Ковеля. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, в соответствии с частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины.

