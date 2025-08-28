12:12  28 серпня
На Закарпатті жінку судитимуть за вербування українок для сексуального рабства
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
Фото: Національна поліція
Поліція Закарпаття закінчила розслідування справи проти 23-річної жінки з Ужгородщини, яка вербувала українок для сексуальної експлуатації за кордоном. Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка шукала українок із різних регіонів та обіцяла їм комфортні умови проживання і заробіток до 25 тисяч доларів за кілька місяців.

Для завербованих вона створювала портфоліо, розміщувала їхні фото на іноземних сайтах ескорт-послуг, а потім переправляла до Чехії, де потерпілих примушували до сексуальної експлуатації.

За даними слідства, далі українок могли переміщувати і до інших країн, зокрема Катару та Індонезії. Відомо про щонайменше чотири факти вивезення жінок за цією схемою.

Правоохоронці затримали зловмисницю під час організації виїзду двох завербованих жінок – мешканок Полтавщини та Чернігівщини.

Жінці повідомили про підозру за статтями, що передбачають відповідальність за торгівлю людьми. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі обвинувальний акт уже скеровано до суду. За вчинене підозрюваній загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Рівному викрили жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією. Також у ході розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана надавала власне житло для вживання психотропних речовин.

Раніше повідомлялося, що в Одесі жінка змушувала жебракувати 89-річну матір, прикувавши ланцюгом до стовпа. 58-річна жителька Одеси експлуатувала матір, користуючись її похилим віком.

суд поліція торгівля людьми Закарпаття вербування секс-торгівля дівчата
