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Полицейские задержали одесситку, которая заставляла попрошайничать пожилую мать и пыталась предоставить взятку участковому

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала 89-летнюю мать, пользуясь ее преклонным возрастом. Женщина вывозила мать в город и заставляла попрошайничать. Чтобы пенсионерка вызвала чувство сострадания у людей и больше "зарабатывала", дочь приобрела для нее инвалидную коляску, а чтобы потерпевшая не покидала "рабочее" место, приковывала тележку цепью к столбу.

Злоумышленница контролировала процесс попрошайничества и количество полученных средств, которые затем отбирала и использовала на собственные нужды.

Когда участковый офицер полиции узнал это и предупредил женщину об ответственности за эксплуатацию человека, злоумышленница предложила ему взятку в размере 15 000 гривен.

Женщину задержали после передачи полицейской взятки.

За совершенное одесситке грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который вместе с матерью переправлял мужчин в Молдову.