фото: иллюстративное

Правоохранители разоблачили местную жительницу, подозреваемую в торговле людьми и организации места для употребления наркотиков

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Следователи совместно с работниками миграционной полиции и прокуратуры задокументировали факты причастности женщины к вербовке гражданки Украины с целью сексуальной эксплуатации за границей.

По данным следствия, в августе 2024 года 34-летняя жительница Ровно, воспользовавшись материальной трудностью знакомой, предложила ей работу в Германии.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемая предоставляла собственное жилье для употребления психотропных веществ.

Следователи сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.149 (торговля людьми) и ч.1 ст.317 (предоставление помещения для употребления наркотиков). Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала мать, пользуясь ее преклонным возрастом.