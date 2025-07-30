12:43  30 июля
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 16:12

В Ровно разоблачили женщину, которая вербовала девушек для занятий проституцией

30 июля 2025, 16:12
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили местную жительницу, подозреваемую в торговле людьми и организации места для употребления наркотиков

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Следователи совместно с работниками миграционной полиции и прокуратуры задокументировали факты причастности женщины к вербовке гражданки Украины с целью сексуальной эксплуатации за границей.

По данным следствия, в августе 2024 года 34-летняя жительница Ровно, воспользовавшись материальной трудностью знакомой, предложила ей работу в Германии.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемая предоставляла собственное жилье для употребления психотропных веществ.

Следователи сообщили женщине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.149 (торговля людьми) и ч.1 ст.317 (предоставление помещения для употребления наркотиков). Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала мать, пользуясь ее преклонным возрастом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровно торговля людьми сексуальное рабство арест домашний арест вербовка проституция
В Ровно насмерть сбили женщину с собакой: водителю избрали меру пресечения
30 июля 2025, 13:11
Смертельное ДТП в Ровно: водителя объявили о подозрении
28 июля 2025, 23:45
В Ровно женщина попала под колеса поезда
25 июля 2025, 06:00
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Завтра в Украине ожидается до +33 градусов и почти без осадков
30 июля 2025, 16:33
На Днепропетровщине разоблачили масштабную схему вырубки леса: убытки – 34 миллиона
30 июля 2025, 16:27
Передавал "наверх" $60 тысяч в месяц: в Полтавской области задержали руководителя Госпродпотребслужбы
30 июля 2025, 16:09
На Волыни мужчина жестоко избил собаку и закопал ее живьем - животное чудом выжило
30 июля 2025, 15:55
Возвращение независимости НАБУ и САП: профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект Зеленского
30 июля 2025, 15:45
Шокирующая трагедия: на Черкащине трое работников погибли в аммиачной яме
30 июля 2025, 15:36
Правительство снова отказалось назначать победителя конкурса на должность руководителя БЭБ
30 июля 2025, 15:13
В Николаеве мужчина убегал от ТЦК и прыгнул с моста
30 июля 2025, 15:12
Харьковщина создает новые пожарные подразделения: уже работают 27 команд, добровольцы спасают жизни
30 июля 2025, 14:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »