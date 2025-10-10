Иллюстративное фото

В Украине потребительские цены выросли на 0,3%. В сентябре прошлого года показатель был 1,5%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего в сентябре в Украине подешевели фрукты (на 11,8%). При этом подешевели яйца, сахар и рис: от 1,3 до 2,9%. Однако некоторые продукты выросли от 0,7 до 4%. В частности, речь идет о:

сало;

масло;

рыбу;

кисломолочную продукцию;

мясо;

хлеб;

Алкоголь и табачные изделия стали дороже в среднем на 1,2%. Также цены на одежду и обувь в сентябре выросли на 9,1% и 7,3% соответственно. Образование в Украине тоже подорожало: высшее образование – на 16,8%, среднее – на 8,5%.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.