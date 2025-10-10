21:30  10 октября
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
21:19  10 октября
На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик
18:35  10 октября
В Запорожье выросло количество раненых в результате атаки РФ
UA | RU
UA | RU
10 октября 2025, 23:55

Инфляция в сентябре: какие продукты в Украине подорожали больше всего

10 октября 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине потребительские цены выросли на 0,3%. В сентябре прошлого года показатель был 1,5%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего в сентябре в Украине подешевели фрукты (на 11,8%). При этом подешевели яйца, сахар и рис: от 1,3 до 2,9%. Однако некоторые продукты выросли от 0,7 до 4%. В частности, речь идет о:

  • сало;
  • масло;
  • рыбу;
  • кисломолочную продукцию;
  • мясо;
  • хлеб;
  • масло.

Алкоголь и табачные изделия стали дороже в среднем на 1,2%. Также цены на одежду и обувь в сентябре выросли на 9,1% и 7,3% соответственно. Образование в Украине тоже подорожало: высшее образование – на 16,8%, среднее – на 8,5%.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Цены на лук скачут: сколько стоит килограмм в супермаркетах
09 октября 2025, 23:00
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
09 октября 2025, 01:55
В Украине изменились цены на капусту: сколько теперь стоит килограмм
08 октября 2025, 23:55
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Эксглава Государственной фискальной службы Насиров взыскал с Украины почти 10 тысяч евро за плохое лечение
10 октября 2025, 23:42
Зеленский раскритиковал защиту Киева от ударов РФ
10 октября 2025, 23:23
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
10 октября 2025, 21:30
Пограничники отбили очередной штурм россиян в Донецкой области
10 октября 2025, 21:29
На Житомирщине пропал без вести 12-летний мальчик
10 октября 2025, 21:19
На Днепропетровщине разоблачили 4 мошеннических колл-центра – выманивали деньги через приложения и поддельные удостоверения
10 октября 2025, 21:08
В Винницкой области пограничники оформили первый рейс поезда "Киев – Бухарест"
10 октября 2025, 20:59
Улицы без людей и разрушенные дома: как выглядит прифронтовое Покровское в Днепропетровской области
10 октября 2025, 20:43
Во Львове осудили военного, под предлогом отпуска сбежавшего в РФ
10 октября 2025, 20:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »