15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 23:00

Цены на лук скачут: сколько стоит килограмм в супермаркетах

09 октября 2025, 23:00
Иллюстративное фото
В Украине за последние три года многие производители сделали ставку на лук. Однако стабильного роста цен не произошло

Об этом сообщает "24 канал", передает RegioNews.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что цены не будут высокими, если будет перепроизводство. То есть, когда предложение превышает спрос. При этом эксперт полагает, что ситуация со стоимостью лука может измениться весной.

Сколько стоит килограмм лука в среднем в украинских супермаркетах:

  • Auchan 8,99 гривны;
  • Novus 8,99 гривны;
  • Megamarket 12,90 грн;
  • АТБ 8,85 гривны;
  • Сильпо 9,80 гривны.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.

09 октября 2025
07 августа 2025
