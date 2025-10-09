Иллюстративное фото

В Украине за последние три года многие производители сделали ставку на лук. Однако стабильного роста цен не произошло

Об этом сообщает "24 канал", передает RegioNews.

Координатор проекта EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отметил, что цены не будут высокими, если будет перепроизводство. То есть, когда предложение превышает спрос. При этом эксперт полагает, что ситуация со стоимостью лука может измениться весной.

Сколько стоит килограмм лука в среднем в украинских супермаркетах:

Auchan 8,99 гривны;

8,99 гривны; Novus 8,99 гривны;

8,99 гривны; Megamarket 12,90 грн;

12,90 грн; АТБ 8,85 гривны;

8,85 гривны; Сильпо 9,80 гривны.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему меняются цены на лук. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало. Поэтому многие фермеры были вынуждены реализовать товар как можно быстрее и снижать цены. При этом лук высокого качества некоторые изготовители держат в хранилищах в ожидании более высоких цен.