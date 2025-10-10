Ілюстративне фото

В Україні споживчі ціни зросли на 0,3%. У вересні минулого року показник був 1,5%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше у вересні в Україні подешевшали фрукти (на 11,8%). При цьому подешевшали яйця, цукор та рис: від 1,3% до 2,9%. Однак деякі продукти зросли від 0,7 до 4%. Зокрема, йдеться про:

сало;

олію;

рибу;

кисломолочну продукцію;

м’ясо;

хліб;

масло.

Алкоголь та тютюнові вироби стали дорожчими в середньому на 1,2%. Також ціни на одяг та взуття у вересні зросли на 9,1% та 7,3% відповідно. Освіта в Україні теж подорожчала: вища освіта – на 16,8%, середня – на 8,5%.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.