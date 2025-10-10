21:30  10 жовтня
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
21:19  10 жовтня
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
18:35  10 жовтня
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
10 жовтня 2025, 23:55

Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше

10 жовтня 2025, 23:55
Ілюстративне фото
В Україні споживчі ціни зросли на 0,3%. У вересні минулого року показник був 1,5%

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше у вересні в Україні подешевшали фрукти (на 11,8%). При цьому подешевшали яйця, цукор та рис: від 1,3% до 2,9%. Однак деякі продукти зросли від 0,7 до 4%. Зокрема, йдеться про:

  • сало;
  • олію;
  • рибу;
  • кисломолочну продукцію;
  • м’ясо;
  • хліб;
  • масло.

Алкоголь та тютюнові вироби стали дорожчими в середньому на 1,2%. Також ціни на одяг та взуття у вересні зросли на 9,1% та 7,3% відповідно. Освіта в Україні теж подорожчала: вища освіта – на 16,8%, середня – на 8,5%.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

