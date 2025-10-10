Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
В Україні споживчі ціни зросли на 0,3%. У вересні минулого року показник був 1,5%
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Найбільше у вересні в Україні подешевшали фрукти (на 11,8%). При цьому подешевшали яйця, цукор та рис: від 1,3% до 2,9%. Однак деякі продукти зросли від 0,7 до 4%. Зокрема, йдеться про:
- сало;
- олію;
- рибу;
- кисломолочну продукцію;
- м’ясо;
- хліб;
- масло.
Алкоголь та тютюнові вироби стали дорожчими в середньому на 1,2%. Також ціни на одяг та взуття у вересні зросли на 9,1% та 7,3% відповідно. Освіта в Україні теж подорожчала: вища освіта – на 16,8%, середня – на 8,5%.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.