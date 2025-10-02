Иллюстративное фото

В Украине вторую неделю дешевеет лук. Аналитики объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

По словам производителей, есть заметное ослабление спроса на лук. При этом предложения на рынке увеличивается. На 1 октября фермеры предлагают к продаже лук в диапазоне 5-10 гривен за килограмм.

В среднем цены упали на 20%, если сравнивать с прошлой неделей. Аналитики отметили, что нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими, как минимум, за последние четыре сезона.

"Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", - говорят эксперты.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).