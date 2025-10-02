16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 02:30

В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины

02 октября 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине вторую неделю дешевеет лук. Аналитики объяснили, с чем это связано

Об этом сообщает "Агро-бизнес", передает RegioNews.

По словам производителей, есть заметное ослабление спроса на лук. При этом предложения на рынке увеличивается. На 1 октября фермеры предлагают к продаже лук в диапазоне 5-10 гривен за килограмм.

В среднем цены упали на 20%, если сравнивать с прошлой неделей. Аналитики отметили, что нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими, как минимум, за последние четыре сезона.

"Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", - говорят эксперты.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
В Украине изменились ценники на овощи: что подорожало, а что подешевело
29 сентября 2025, 23:55
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
26 сентября 2025, 00:50
В Украине выросли цены на ягоды, кроме голубики: почему так произошло
25 сентября 2025, 23:50
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Надо искать "крайнего": актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного
02 октября 2025, 01:50
Устали: Юрий Никитин назвал истинную причину развода с Горбачевой
02 октября 2025, 01:30
Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян
02 октября 2025, 00:50
В Запорожье разоблачили афериста, который "зарабатывал" на людях, искавших своих домашних питомцев
01 октября 2025, 23:50
В Харьковской области продолжается эвакуация: спасли еще нескольких жителей
01 октября 2025, 23:30
Какая средняя зарплата в Украине: Днепропетровщина в лидерах
01 октября 2025, 22:50
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу
01 октября 2025, 21:20
Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
01 октября 2025, 21:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »