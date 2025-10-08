Иллюстративное фото

В Украине сменились ценники на белокочанную капусту. Производители связывают это с избытком продукции

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 8 октября белокочанную капусту продают от 5 до 10 гривен за килограмм. Это в среднем на 16% дешевле, чем было на прошлой неделе.

Эксперты отметили, что большинство хозяйств продолжает убирать урожай, в результате чего предложение увеличивается. При этом спрос остается низким. Если сравнивать с прошлым годом, цены ниже на 66% в среднем.

"Участники рынка не исключают, что цена на эту продукцию будет снижаться и дальше, поскольку многие хозяйства благодаря улучшению погодных условий активно ведут сбор урожая. Как результат, постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и дальше уступать цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится", - говорят аналитики.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях цен на картофель. С начала осени фиксировали удорожание до 9-16 гривен за килограмм. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.