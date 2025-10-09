Иллюстративное фото

В сентябре среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило рекордные 127,8 пункта. Это на 6,6% ща показатель прошлого года

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Цены на говядину достигли рекордных отметок. Эксперты объяснили это высоким спросом в США, где из-за ограниченности предложения внутреннего рынка стимулировался импорт. В частности, из Австралии, где тоже росли цены.

Говядина из Бразилии также подорожала. При этом мировые котировки баранины выросли на фоне высокого импортного спроса на мировых рынках и ограниченного экспортного предложения в Океании.

Котировки мяса птицы тоже были стабильны в условиях в целом сбалансированной ситуации на мировых рынках, несмотря на ограничения на импорт, из-за локальных вспышек высокопатогенного гриппа птицы.

"Большинство цен для расчета индекса цен на мясо было неизвестно на момент подсчета и опубликования. Поэтому стоимость индекса цен на мясо за последние месяцы получена на основе сочетания прогнозируемых и фактических цен", - говорят эксперты ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций).

Напомним, на международном рынке также рекордно подешевело какао. При этом эксперты объяснили, что это не означает, что стоит ожидать падения цен на шоколад в ближайшее время. Ведь производители еще используют подержанные запасы какао.