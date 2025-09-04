13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 23:41

США могут урезать помощь безопасности странам, граничащим с РФ

04 сентября 2025, 23:41
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

По данным иностранных СМИ, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому "разделу 333", позволяющему Пентагону оказывать обучение и военную поддержку союзным США государствам. В настоящее время финансирование было выделено до осени 2026 года.

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Собеседники журналистов в американском Сенате отметили, что это решение может привести к сокращению "сот миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией. О решении сократить финансирование представители Пентагона уже якобы сообщали на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран. Европейские правительства были удивлены.

Отмечают, что в Европе сейчас пытаются оценить потенциальные последствия, а также компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с… давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", - заявил журналистам чиновник Белого Дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным, но теперь он разочарован. Американский лидер недоволен тем, что российский диктатор до сих пор не согласился на встречу с президентом Зеленским.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Украина РФ санкции
Великобритания готовит новые санкции против РФ
03 сентября 2025, 01:55
"Я узнал интересные вещи": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине
03 сентября 2025, 00:55
Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
02 сентября 2025, 21:17
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Братья Борисенко признались, какие жесткие контракты были на Фабрике звезд: почти ничего не зарабатывали
05 сентября 2025, 13:55
Обещала помощь и воровала деньги: в столице будут судить псевдоадвокатку
05 сентября 2025, 13:50
Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам
05 сентября 2025, 13:30
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
05 сентября 2025, 13:00
В Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке – его оштрафуют
05 сентября 2025, 12:57
Укрэнерго построило первую очередь защиты оборудования: что известно
05 сентября 2025, 12:30
"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты
05 сентября 2025, 12:24
Спасет ли криминализация СОЧ армию или обострит проблему
05 сентября 2025, 12:13
Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент
05 сентября 2025, 11:48
На Волыни за сутки произошли два смертельных ДТП
05 сентября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »