Иллюстративное фото

По данным иностранных СМИ, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому "разделу 333", позволяющему Пентагону оказывать обучение и военную поддержку союзным США государствам. В настоящее время финансирование было выделено до осени 2026 года.

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Собеседники журналистов в американском Сенате отметили, что это решение может привести к сокращению "сот миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией. О решении сократить финансирование представители Пентагона уже якобы сообщали на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран. Европейские правительства были удивлены.

Отмечают, что в Европе сейчас пытаются оценить потенциальные последствия, а также компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с… давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", - заявил журналистам чиновник Белого Дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным, но теперь он разочарован. Американский лидер недоволен тем, что российский диктатор до сих пор не согласился на встречу с президентом Зеленским.