04 вересня 2025, 23:41

США можуть урізати безпекову допомогу країнам, які межують з РФ

04 вересня 2025, 23:41
Ілюстративне фото
За даними іноземних ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим "розділом 333", який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам. Наразі фінансування виділили до осені 2026 року

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Співрозмовники журналістів в американському Сенаті зазначили, що це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів", які США скеровують країнам, що межують з Росією. Про рішення скоротити фінансування представники Пентагону нібито вже повідомляли на закритій зустрічі у Вашингтоні послам низки європейських країн. Європейські уряди були здивовані.

Зауважують, що в Європі зараз намагаються оцінити потенційні наслідки, а також те, як компенсувати американські кошти для зміцнення європейської безпеки.

"Ця дія була скоординована з європейськими країнами відповідно до… давнього наголосу президента на тому, щоб Європа брала на себе більшу відповідальність за свою оборону", - заявив журналістам посадовець Білого Дому.

Раніше Дональд Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним, але тепер він розчарований. Американський лідер незадоволений тим, що російський диктатор досі не погодився на зустріч з президентом України Зеленським.

