19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 21:59

Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным

02 сентября 2025, 21:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп "очень разочарован" Владимиром Путиным, до сих пор не согласившимся на встречу с Владимиром Зеленским

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а россияне и украинцы", – отметил Трамп.

Он снова повторил, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом США.

Напомним, канцлер Германии Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". По его мнению, мир "обязан четко знать, как обращаться с военными преступниками".

В Запорожской области открыли уже десятую "подземную школу"
02 сентября 2025, 21:49
Во Львовской области в августе открылось более 300 IT-бизнесов
02 сентября 2025, 21:42
В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
02 сентября 2025, 21:35
Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25
Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
02 сентября 2025, 21:17
В Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет
02 сентября 2025, 20:59
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину более 30 раз
02 сентября 2025, 20:46
На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен
02 сентября 2025, 20:27
Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров
02 сентября 2025, 19:55
