Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным
Президент США Дональд Трамп "очень разочарован" Владимиром Путиным, до сих пор не согласившимся на встречу с Владимиром Зеленским
Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил в интервью CNN.
"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а россияне и украинцы", – отметил Трамп.
Он снова повторил, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом США.
Напомним, канцлер Германии Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". По его мнению, мир "обязан четко знать, как обращаться с военными преступниками".
Канцлер Германии назвал место переговоров Путина и ЗеленскогоВсе новости »
02 сентября 2025, 18:59Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины
01 сентября 2025, 21:53Российские войска могут вскоре начать масштабное наступление, - Берлинская
31 августа 2025, 16:48
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Запорожской области открыли уже десятую "подземную школу"
02 сентября 2025, 21:49Во Львовской области в августе открылось более 300 IT-бизнесов
02 сентября 2025, 21:42В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
02 сентября 2025, 21:35Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
02 сентября 2025, 21:17В Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет
02 сентября 2025, 20:59Россияне накрыли огнем Днепропетровщину более 30 раз
02 сентября 2025, 20:46На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен
02 сентября 2025, 20:27Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров
02 сентября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »