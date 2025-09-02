Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп "очень разочарован" Владимиром Путиным, до сих пор не согласившимся на встречу с Владимиром Зеленским

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а россияне и украинцы", – отметил Трамп.

Он снова повторил, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом США.

Напомним, канцлер Германии Мерц назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени". По его мнению, мир "обязан четко знать, как обращаться с военными преступниками".