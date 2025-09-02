Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
Глава РФ Владимир Путин, «возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени»
Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Sat.1, сообщает RegioNews со ссылкой на n-tv.
"Он (Путин – ред.) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы видим в больших масштабах", – сказал глава Германии.
По мнению Мерца, мир "обязан четко знать, как обращаться с военными преступниками".
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможное место переговоров Путина и Зеленского. Это может быть город Женева в Швейцарии.
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
