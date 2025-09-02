Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Sat.1, сообщает RegioNews со ссылкой на n-tv.

"Он (Путин – ред.) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы видим в больших масштабах", – сказал глава Германии.

По мнению Мерца, мир "обязан четко знать, как обращаться с военными преступниками".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможное место переговоров Путина и Зеленского. Это может быть город Женева в Швейцарии.