Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми намекнул на новые санкции против РФ. По его словам, объявление может быть в ближайшее время

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

По словам глава британского Министерства иностранных дел, правительство Великобритании уже сделало достаточно много. В частности, снизил потолок цены на нефть, что, по его мнению, было "крайне необходимо".

Дэвид Лемми намекнул, что Великобритания уже сейчас может готовить новые санкции против РФ. Однако он заявил, что дальнейшие планы комментировать не может. Однако, по словам министра, в ближайшее время все увидят объявление.

Напомним, Украина и Канада договорились о синхронизации санкций против РФ. Стороны подчеркнули необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на косвенно работающие с Россией компании.