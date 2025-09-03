19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
03 сентября 2025, 01:55

Великобритания готовит новые санкции против РФ

03 сентября 2025, 01:55
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми намекнул на новые санкции против РФ. По его словам, объявление может быть в ближайшее время

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

По словам глава британского Министерства иностранных дел, правительство Великобритании уже сделало достаточно много. В частности, снизил потолок цены на нефть, что, по его мнению, было "крайне необходимо".

Дэвид Лемми намекнул, что Великобритания уже сейчас может готовить новые санкции против РФ. Однако он заявил, что дальнейшие планы комментировать не может. Однако, по словам министра, в ближайшее время все увидят объявление.

Напомним, Украина и Канада договорились о синхронизации санкций против РФ. Стороны подчеркнули необходимость новых санкционных решений, которые распространяются и на косвенно работающие с Россией компании.

01 сентября 2025
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
