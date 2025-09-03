Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп не скрывает своего разочарования в российском диктаторе. В этот раз он заявил, что имеет интересную информацию

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Президент США заявил, что очень тщательно следит за действиями Украины и РФ. По его словам, на прошлой неделе он не общался с диктатором Путиным. Однако, по словам Трампа, он "узнал интересные вещи". Трамп пообещал, что все об этом узнают в течение нескольких дней.

"Мы посмотрим, что они будут делать и увидим, что случится. Я слежу очень пристально. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат между двумя странами без всякой причины. Я хочу, чтобы это закончилось", - заявил Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным, но теперь он разочарован. Американский лидер недоволен тем, что российский диктатор до сих пор не согласился на встречу с президентом Зеленским.