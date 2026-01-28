На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций

Фото: ВСН

С начала 2026 года Волынь накрыли сильные снегопады и морозы, что привело к увеличению количества пациентов с холодовыми травмами

Об этом сообщила Волынская служба новостей, передает RegioNews.

Отмечается, что только за этот период в одно медицинское учреждение Луцка госпитализировали 14 жителей области, среди которых ребенок.

Заместитель директора медобъединения Луцкой общины Андрей Смолянинов рассказал, что характер травм у пациентов разный. У ребенка диагностировали поверхностное отморожение, в то время как у многих взрослых ситуация была значительно сложнее.

Сейчас в стационаре продолжают лечение семеро пациентов.

"Из всех госпитализированных трое были прооперированы - им провели необходимые ампутации. К сожалению, в этих случаях спасти конечности или пораженные части тела было уже невозможно", – отметил Смолянинов.

Медики отмечают, что сложность травм часто обусловлена продолжительным пребыванием на низких температурах и несвоевременным оказанием квалифицированной помощи.

Врачи призывают жителей Волыни соблюдать правила безопасности на морозе и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках обморожения.

Как известно, в период с 20 декабря по 18 января за экстренной медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратилось 1103 украинца. Из них 1016 пациентов были госпитализированы.

