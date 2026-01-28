14:25  28 января
В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг
11:57  28 января
На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций
11:45  28 января
В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 11:57

На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций

28 января 2026, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: ВСН
Читайте також
українською мовою

С начала 2026 года Волынь накрыли сильные снегопады и морозы, что привело к увеличению количества пациентов с холодовыми травмами

Об этом сообщила Волынская служба новостей, передает RegioNews.

Отмечается, что только за этот период в одно медицинское учреждение Луцка госпитализировали 14 жителей области, среди которых ребенок.

Заместитель директора медобъединения Луцкой общины Андрей Смолянинов рассказал, что характер травм у пациентов разный. У ребенка диагностировали поверхностное отморожение, в то время как у многих взрослых ситуация была значительно сложнее.

Сейчас в стационаре продолжают лечение семеро пациентов.

"Из всех госпитализированных трое были прооперированы - им провели необходимые ампутации. К сожалению, в этих случаях спасти конечности или пораженные части тела было уже невозможно", – отметил Смолянинов.

Медики отмечают, что сложность травм часто обусловлена продолжительным пребыванием на низких температурах и несвоевременным оказанием квалифицированной помощи.

Врачи призывают жителей Волыни соблюдать правила безопасности на морозе и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках обморожения.

Как известно, в период с 20 декабря по 18 января за экстренной медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратилось 1103 украинца. Из них 1016 пациентов были госпитализированы.

Напомним, ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома. А также, 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область мороз пациенты больница зима переохлаждение обморожение ампутация
На Волыни ребенок умер из-за отсутствия лечения: судить будут маму: мальчику было всего год и три месяца
26 января 2026, 13:15
На Волыни разоблачили злоумышленников, вербовавших женщин в сексуальное рабство за границу
26 января 2026, 11:43
Волынянка обругала чиновницу в Facebook: что решил суд
25 января 2026, 12:40
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Госслужащие в регионах могут остаться без зарплат: правительство "забыло" принять нормативку
28 января 2026, 14:40
В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг
28 января 2026, 14:25
В Черниговской области офицер ТЦК попался на взятке $2 500 за "небоевую" службу
28 января 2026, 14:02
Смерть курсанта в одесской больнице: медик будет отвечать за халатность и подделку документов
28 января 2026, 13:49
Масштабная земельная афера в Житомирской области: 1 134 участка и миллионы убытков
28 января 2026, 13:39
В Киеве 737 домов остаются без тепла: преимущественно на Троещине
28 января 2026, 13:05
Полтора миллиона на медицинских учебных материалах: в Запорожье разоблачили схему хищения
28 января 2026, 12:55
Думал, что там российские военные: в Черновцах бывший военный поджег палатки благотворительной организации
28 января 2026, 12:35
Удар по многоэтажке в Киевской области: военный корреспондент спас ребенка из горящего дома
28 января 2026, 12:19
Пять вещей, помогающих семье, когда военный возвращается домой: психологиня поделилась важными советами
28 января 2026, 12:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »