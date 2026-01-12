Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава
Российские обстрелы украинской энергетики и довольно холодная зима иногда оставляют украинцев без тепла в домах. Министерство здравоохранения собрало советы, как безопасно согреться, когда нет отопления
Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает RegioNews.
Одевайтесь тепло
- Надевайте несколько слоев: термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки.
- Дополнительно можно укрываться пледом или одеялом.
Употребляйте теплые блюда и напитки
- Горячий чай, кофе, супы помогут согреться.
- Используйте термос, чтобы сохранить тепло, если нет света.
Грелки и бутылки с теплой водой
- Наполняйте грелку только на 2/3 и заворачивайте в полотенце.
- Не прикрывайтесь открытой частью, чтобы не обжечься.
Двигайтесь
- Легкая физическая активность или движок помогают согреться.
Сохраняйте природное тепло
- Заклейте щели окон, чтобы избежать сквозняков.
- Днем открывайте шторы на солнце, ночью – закрывайте.
Не согревайтесь алкоголем или курением
- Алкоголь и табак усугубляют кровообращение и быстро охлаждают внутренние органы.
Соблюдайте пожарную безопасность
- Не используйте газовую плиту или духовой шкаф для обогрева.
- Свечи и другие открытые источники огня оставляйте под наблюдением.
Если в вашем доме живут пожилые люди, семьи с детьми или люди с инвалидностью, проверьте, все ли у них хорошо и не нуждаются ли они в помощи. Поделитесь теплыми вещами с теми, кто в этом нуждается.
Напомним, в соцсетях жители одного из киевских домов сообщают о прорыве труб. Из-за того, что коммунальщики не спустили воду, система отопления в доме вышла из строя.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 января, в Украине удержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов. Кроме того, RegioNews сообщали о том, какой будет погода в январе.