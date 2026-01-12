Что делать, когда нет тепла дома – рекомендации Минздрава

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские обстрелы украинской энергетики и довольно холодная зима иногда оставляют украинцев без тепла в домах. Министерство здравоохранения собрало советы, как безопасно согреться, когда нет отопления

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает RegioNews.

Одевайтесь тепло

Надевайте несколько слоев: термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки.

Дополнительно можно укрываться пледом или одеялом.

Употребляйте теплые блюда и напитки

Горячий чай, кофе, супы помогут согреться.

Используйте термос, чтобы сохранить тепло, если нет света.

Грелки и бутылки с теплой водой

Наполняйте грелку только на 2/3 и заворачивайте в полотенце.

Не прикрывайтесь открытой частью, чтобы не обжечься.

Двигайтесь

Легкая физическая активность или движок помогают согреться.

Сохраняйте природное тепло

Заклейте щели окон, чтобы избежать сквозняков.

Днем открывайте шторы на солнце, ночью – закрывайте.

Не согревайтесь алкоголем или курением

Алкоголь и табак усугубляют кровообращение и быстро охлаждают внутренние органы.

Соблюдайте пожарную безопасность

Не используйте газовую плиту или духовой шкаф для обогрева.

Свечи и другие открытые источники огня оставляйте под наблюдением.

Если в вашем доме живут пожилые люди, семьи с детьми или люди с инвалидностью, проверьте, все ли у них хорошо и не нуждаются ли они в помощи. Поделитесь теплыми вещами с теми, кто в этом нуждается.

Напомним, в соцсетях жители одного из киевских домов сообщают о прорыве труб. Из-за того, что коммунальщики не спустили воду, система отопления в доме вышла из строя.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 12 января, в Украине удержатся морозы. Местами столбики термометров опустятся ниже -20 градусов. Кроме того, RegioNews сообщали о том, какой будет погода в январе.