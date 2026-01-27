23:05  27 января
Киев вернется к жестким графикам отключений электроэнергии
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
27 января 2026, 23:17

Действия Зеленского все больше и больше противоречат тем ценностям, которые мы отстаиваем – демократия, права человека и верховенство права

27 января 2026, 23:17
Впервые евродепутаты услышали о преступлениях ТЦК и о том, что на самом деле у нас здесь происходит
Впервые евродепутаты услышали о преступлениях ТЦК и о том, что на самом деле у нас здесь происходит
иллюстративное фото: из открытых источников
Права человека. Абсолютная жестокая и коррумпированная система мобилизации, когда богатые и лояльные могут "откупиться" от своих обязанностей, другие могут быть избитыми и даже убитыми представителями ТЦК.

Верховенство права. Когда Президент Зеленский исключительно своим личным решением, без решения суда, вводит санкции против своих политических оппонентов или против бизнесменов, когда их собственность могут отобрать, а их шантажировать.

Коррупция. К счастью, в нашей стране работают независимые антикоррупционные органы. Но когда стало известно, что они расследуют дело о приближенных к Президенту лицах, он попытался ликвидировать эти органы и взять их под свой контроль прошлого июля. И это смогли остановить исключительно люди, вышедшие на уличные протесты. Я был одним из тринадцати (!) народных депутатов, голосовавших против этого решения в парламенте.

В декабре прошлого года, месяц назад, Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, цель которой – расследование возможных нарушений антикоррупционного законодательства во время действия военного положения. Меня избрали председателем этой Комиссии. И вы знаете, какую поддержку я получил? Я получил открытое уголовное дело против себя с обвинением в государственной измене.

Маленькая демократия сможет выжить и победить большую автократию, но у маленькой автократии нет никаких шансов против большой.

Пожалуйста, помогите Украине остаться демократической страной.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
