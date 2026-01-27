Действия Зеленского все больше и больше противоречат тем ценностям, которые мы отстаиваем – демократия, права человека и верховенство права

Впервые евродепутаты услышали о преступлениях ТЦК и о том, что на самом деле у нас здесь происходит

иллюстративное фото: из открытых источников

Права человека. Абсолютная жестокая и коррумпированная система мобилизации, когда богатые и лояльные могут "откупиться" от своих обязанностей, другие могут быть избитыми и даже убитыми представителями ТЦК. Верховенство права. Когда Президент Зеленский исключительно своим личным решением, без решения суда, вводит санкции против своих политических оппонентов или против бизнесменов, когда их собственность могут отобрать, а их шантажировать. Коррупция. К счастью, в нашей стране работают независимые антикоррупционные органы. Но когда стало известно, что они расследуют дело о приближенных к Президенту лицах, он попытался ликвидировать эти органы и взять их под свой контроль прошлого июля. И это смогли остановить исключительно люди, вышедшие на уличные протесты. Я был одним из тринадцати (!) народных депутатов, голосовавших против этого решения в парламенте. В декабре прошлого года, месяц назад, Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию, цель которой – расследование возможных нарушений антикоррупционного законодательства во время действия военного положения. Меня избрали председателем этой Комиссии. И вы знаете, какую поддержку я получил? Я получил открытое уголовное дело против себя с обвинением в государственной измене. Маленькая демократия сможет выжить и победить большую автократию, но у маленькой автократии нет никаких шансов против большой. Пожалуйста, помогите Украине остаться демократической страной.

