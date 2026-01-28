В Киеве 737 домов остаются без тепла: преимущественно на Троещине

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на сегодняшний день в столице 737 жилых домов остаются без тепла, подавляющее большинство из которых находится на Троещине, часть – в нескольких других районах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, коммунальщики и энергетики круглосуточно работают над ремонтом поврежденной врагом критической инфраструктуры, чтобы вернуть тепло в дома киевлян.

Над устранением проблем работают более 1000 столичных коммунальщиков.

К работе также привлечены бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов, а также команды "Укрзализныци".

Мэр подчеркнул, что работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить теплоснабжение во всех домах столицы.

Как известно, ранее глава Деснянской райадминистрации Максим Бахматов отметил, что в случае замерзания труб канализации в Киеве на Троещине будут строить уличные туалеты с ямами.

Напомним, ранее RegioNews писал, что в украинской столице продолжают прорывать трубы в многоэтажках. Вода затапливает целые подъезды.

