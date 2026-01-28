$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице

Фото: Национальная полиция

В Каменце-Подольском правоохранители сообщили о подозрении врачу районной больницы и его сообщницы, которые за денежное вознаграждение обещали способствовать уклонению от мобилизации. За свои "услуги" фигуранты требовали 4500 долларов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 59-летняя жительница Каменецком предложила своей знакомой помощь в оформлении справки врачебной комиссии, которая могла бы стать основанием для получения отсрочки от призыва для военнообязанного. Речь шла о медицинском заключении по поводу наличия нарушений функций организма и потребности в постороннем уходе за женщиной.

Получив деньги, подозреваемая передала их знакомому врачу, с которым предварительно договорилась. По версии правоохранителей, медик должен повлиять на членов врачебной комиссии с целью принятия положительного решения.

Оба фигуранта задержаны сразу после передачи денежных средств. Следователи объявили им подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.