28 января 2026, 12:10

Пять вещей, помогающих семье, когда военный возвращается домой: психологиня поделилась важными советами

28 января 2026, 12:10
Иллюстративное фото
Психологин Житомирской организации ОО «Защита Государства» Ирина Ремишевская поделилась важными рекомендациями для родных защитников и защитниц

Пять вещей, которые помогают семье, когда военный возвращается домой…

О них я расскажу дальше, а вы пока подпишитесь, сохраните видео и поделитесь им с теми, кому это может быть важно.

1. Возврат – это не момент, когда все автоматически становится хорошо.
Это начало адаптации, и она всегда требует времени.
За этот период он изменился, изменилась ты, и семья тоже изменилась.

2. Если между вами появляется напряжение или дистанция, это еще не означает, что любовь исчезла.
Очень часто это нервная система, не успевающая переключиться и еще держащая человека в режиме выживания.

3. Дайте право на тишину.
Не извлекайте разговоры силой и не заполняйте каждую паузу вопросами.
Иногда тишина нужна, чтобы человек внутри собрался и почувствовал: дома безопасно.

4. Договаривайтесь проще и конкретнее, особенно о быте и планах.
Когда психика перегружена, многие слова и хаос истощают еще больше.
Лучше коротко сказать:
"Скажи, пожалуйста, когда тебе хочется побыть самому"
или
"Давай сегодня без гостей, мне важно, чтобы было тихо".

5. Если ловишь себя на том, что хочется сказать что-нибудь резкое – сделай маленькую паузу.
За этим чаще всего стоит не злоба, а печаль и страх.
Вместо "ты меня не любишь" лучше сказать:
"я скучаю",
"мне непросто",
"мне важно быть рядом".

Возвращение домой – это не праздник на один день, а перестройка всей системы.
Не пытайтесь быть идеальными.
Достаточно быть живыми и дать себе время.

Обращайся за психологической поддержкой:

  • г. Житомир, ул. Театральная, 5
  • Понедельник-пятница: 9:00–18:00
  • Телефон психолога: +38 097 763 59 78

военные психологи ГО Захист Держави
