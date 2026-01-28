Пять вещей, помогающих семье, когда военный возвращается домой: психологиня поделилась важными советами
Психологин Житомирской организации ОО «Защита Государства» Ирина Ремишевская поделилась важными рекомендациями для родных защитников и защитниц
Пять вещей, которые помогают семье, когда военный возвращается домой…
1. Возврат – это не момент, когда все автоматически становится хорошо.
Это начало адаптации, и она всегда требует времени.
За этот период он изменился, изменилась ты, и семья тоже изменилась.
2. Если между вами появляется напряжение или дистанция, это еще не означает, что любовь исчезла.
Очень часто это нервная система, не успевающая переключиться и еще держащая человека в режиме выживания.
3. Дайте право на тишину.
Не извлекайте разговоры силой и не заполняйте каждую паузу вопросами.
Иногда тишина нужна, чтобы человек внутри собрался и почувствовал: дома безопасно.
4. Договаривайтесь проще и конкретнее, особенно о быте и планах.
Когда психика перегружена, многие слова и хаос истощают еще больше.
Лучше коротко сказать:
"Скажи, пожалуйста, когда тебе хочется побыть самому"
или
"Давай сегодня без гостей, мне важно, чтобы было тихо".
5. Если ловишь себя на том, что хочется сказать что-нибудь резкое – сделай маленькую паузу.
За этим чаще всего стоит не злоба, а печаль и страх.
Вместо "ты меня не любишь" лучше сказать:
"я скучаю",
"мне непросто",
"мне важно быть рядом".
Возвращение домой – это не праздник на один день, а перестройка всей системы.
Не пытайтесь быть идеальными.
Достаточно быть живыми и дать себе время.
Обращайся за психологической поддержкой:
- г. Житомир, ул. Театральная, 5
- Понедельник-пятница: 9:00–18:00
- Телефон психолога: +38 097 763 59 78