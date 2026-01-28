В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками
В Днепре на днях полицейские остановили иномарку. Оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Чечелевском районе полицейские остановили BMW за нарушение ПДД. Однако в результате оказалось, что у водителя были признаки наркотического опьянения. При этом он отказался от прохождения медицинского осмотра в больнице.
Кроме того, у него был еще один "секрет": мужчина уже лишен суда права управления на 10 лет, однако все равно сел за руль.
"На него составили соответствующий административный материал и вызвали на место следственно-оперативную группу, поскольку в действиях мужчины усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.382 (Неисполнение судебного решения) УКУ", – отметили в патрульной полиции области.
Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.