В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками

Фото: Нацполиция
В Днепре на днях полицейские остановили иномарку. Оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Чечелевском районе полицейские остановили BMW за нарушение ПДД. Однако в результате оказалось, что у водителя были признаки наркотического опьянения. При этом он отказался от прохождения медицинского осмотра в больнице.

Кроме того, у него был еще один "секрет": мужчина уже лишен суда права управления на 10 лет, однако все равно сел за руль.

"На него составили соответствующий административный материал и вызвали на место следственно-оперативную группу, поскольку в действиях мужчины усматривались признаки уголовного правонарушения по ст.382 (Неисполнение судебного решения) УКУ", – отметили в патрульной полиции области.

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.

