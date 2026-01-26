14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
12:25  26 января
В Полтавской области в доме взорвался газовый баллон: трое пострадавших
08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 11:43

На Волыни разоблачили злоумышленников, вербовавших женщин в сексуальное рабство за границу

26 января 2026, 11:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полиция Волыни прекратила деятельность группы одесситов, переправлявших женщин за границу для интимных услуг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленники искали девушек от 18 до 35 лет через объявления в мессенджерах. Обещая быстрый и высокий заработок, они выбирали преимущественно тех, кто находился в затруднительном положении. После переезда за границу у женщин отбирали документы и принуждали к работе.

На днях правоохранители остановили на пункте пропуска "Устилуг" автобус, которым пытались вывезти жительницу Луцка в Литву. Женщину спасли, а организаторов задержали.

На Волыни разоблачили группу, которая вербовала женщин в сексуальное рабство за границу

Во время обысков у фигурантов изъяли телефоны, наличные, черные записи и другие вещественные доказательства.

На Волыни разоблачили злоумышленников, вербовавших женщин в сексуальное рабство за границу

Одному из участников группы уже сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УКУ). Суд отправил его под стражу. Расследование продолжается.

На Волыни разоблачили группу, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за границей

Напомним, ранее правоохранители перекрыли канал отправки женщин из Донбасса для сексуальной эксплуатации в Польшу. Вербовщицу задержали "на горячем".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область злоумышленники полиция задержание сексуальная эксплуатация торговля людьми
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Киевщине взорвался балкон в многоэтажке - что произошло
26 января 2026, 15:15
Ощадбанк получил нового руководителя
26 января 2026, 15:08
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона
26 января 2026, 14:55
Аграрный конфликт в ЕС: Польша жалуется на украинский импорт
26 января 2026, 14:52
Нас "кормят" подготовкой стопроцентных гарантий безопасности от США
26 января 2026, 14:50
Над Киевом кружат вражеские дроны
26 января 2026, 14:35
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
26 января 2026, 14:23
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
Три пожара на Тернопольщине за два дня: погибли четыре человека
26 января 2026, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »