На Волыни разоблачили группу, которая вербовала женщин для сексуальной эксплуатации за границей

Фото: полиция

Полиция Волыни прекратила деятельность группы одесситов, переправлявших женщин за границу для интимных услуг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленники искали девушек от 18 до 35 лет через объявления в мессенджерах. Обещая быстрый и высокий заработок, они выбирали преимущественно тех, кто находился в затруднительном положении. После переезда за границу у женщин отбирали документы и принуждали к работе.

На днях правоохранители остановили на пункте пропуска "Устилуг" автобус, которым пытались вывезти жительницу Луцка в Литву. Женщину спасли, а организаторов задержали.

Во время обысков у фигурантов изъяли телефоны, наличные, черные записи и другие вещественные доказательства.

Одному из участников группы уже сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УКУ). Суд отправил его под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители перекрыли канал отправки женщин из Донбасса для сексуальной эксплуатации в Польшу. Вербовщицу задержали "на горячем".