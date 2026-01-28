На Буковине аферисты "обчистили" людей на сотни тысяч

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

35-летний житель Черновцов стал жертвой мошенников. Незнакомцы предложили ему дополнительный заработок в интернете и в результате у него украли 16 тысяч гривен. Он доверился "работодателю" и самостоятельно перечислил эти деньги.

Еще один 39-летний житель города стал жертвой мошенников. Он хотел приобрести комплектующие, объявления о продаже которых увидел в одном из мессенджеров. После переписки обсудили с продавцом предоплату. Впоследствии он перечислил незнакомцу 240 тысяч гривен, но продавец просто скрылся.

Обманули 21-летнюю местную жительницу. Ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Впоследствии он вошел в доверие к девушке и незаконно завладел средствами в сумме почти 28 тысяч гривен.

32-летняя жительница Черновицкого района обратилась в полицию после того, как с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах исчезло 45 тысяч гривен. Деньги были перечислены на неизвестный счет.

Правоохранители приступили к досудебным расследованиям, предусмотренным статьей 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

