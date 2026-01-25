Волынянка обругала чиновницу в Facebook: что решил суд

Иллюстративное фото: из открытых источников

Иваничевский районный суд рассмотрел дело волынянки, которая в Facebook оставила нецензурный комментарий в адрес главы Литовезской сельской рады

Об этом пишут Волынские новости со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

За нарушение общественного порядка правоохранители составили на женщину протокол за мелкое хулиганство.

На судебное заседание женщина не явилась, однако в письменном объяснении признала вину. Она отметила, что оставила комментарий из-за злобы на чиновницу, которая, по ее словам, не выплатила ей деньги за работу на востоке страны. Также она добавила, что глава сельсовета заблокировала его в мессенджере, поэтому комментарий был сделан в открытом доступе.

Суд, исследовав все материалы дела, признал волынянку виновной в мелком хулиганстве и ограничился устным замечанием.

Напомним, в Украине планируется ужесточить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям. Верховная Рада зарегистрировала законопроект № 14372, предусматривающий уголовную ответственность за угрозы и призывы к насилию, высказанные через интернет или другие средства связи. Документ уже был направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.