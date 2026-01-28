ОРВИ в Украине: за неделю заболели более 127 тысяч человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной. Во всех областях наблюдается фоновый уровень заболеваемости

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

За неделю с 19 по 25 января 2026 года ОРВИ заболели 127 141 человек – из них 68 043 взрослых и 59 098 детей до 17 лет. Это на 3,9% больше, чем за предыдущую неделю.

Были госпитализированы 4718 пациентов, среди них 2391 ребенок.

Что касается COVID-19, в течение того же периода заболело 234 человека, что на 12,8% меньше, чем неделей ранее.

Простые советы, чтобы не заболеть ОРВИ от специалистов ЦОЗ:

Регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд. Проветривайте помещение и производите влажную уборку. Соблюдайте дистанцию в местах скопления людей. Прикрывайте рот и нос салфеткой или локтем во время кашля и чихания. Если заболели, оставайтесь дома или используйте маску при контакте с другими.

Напомним, в Украине с 29 сентября 2025 года официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.