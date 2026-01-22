В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 20 декабря по 18 января 1103 украинцы обратились к экстренной медицинской помощи из-за обморожения и переохлаждения. Из них 1016 пациентов были госпитализированы

Об этом сообщило Министерство здравоохранения

В ведомстве подчеркивают, что ситуация с холодовыми травмами в Украине контролируемая, однако может обостриться при сильном похолодании или ухудшении погодных условий.

За этот период службы экстренной помощи обработали 544 404 обращения и совершили 364 849 выездов, в среднем более 18 тысяч в сутки.

Что нужно знать о переохлаждении и обморожении

Переохлаждение возникает, если человек долго находится на морозе или в холодном помещении, имеет мокрую или недостаточно теплую одежду.

Симптомы: бледная, холодная, сухая кожа, дрожь, замедленное дыхание, невнятная речь; у детей – покрасневшая кожа, сонливость, отказ от еды.

Обморожение – локальное поражение кожи или конечностей. Наиболее уязвимы: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Симптомы: серо-желтый или восково-белый цвет кожи, онемение, потеря чувствительности.

Первая помощь при холодовой травме

Переместите пострадавшего в теплое помещение. Вызовите 103 или 112. Снимите мокрую или влажную одежду, перчатки, обувь и украшения. Накройте человека термопокрывалом или одеялом, дайте теплое безалкогольное питье. Можно наложить чистые, сухие марлевые повязки на пораженные участки – не использовать спирт.

Если состояние ухудшается или пострадавший теряет сознание – выполняйте сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.

Как известно, по прогнозам синоптиков, морозы в Украине станут спадать. Уже с 25-26 января температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших плюсов.

