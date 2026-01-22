В течение месяца более 1000 украинцев попали в больницы из-за переохлаждения и обморожения
С 20 декабря по 18 января 1103 украинцы обратились к экстренной медицинской помощи из-за обморожения и переохлаждения. Из них 1016 пациентов были госпитализированы
В ведомстве подчеркивают, что ситуация с холодовыми травмами в Украине контролируемая, однако может обостриться при сильном похолодании или ухудшении погодных условий.
За этот период службы экстренной помощи обработали 544 404 обращения и совершили 364 849 выездов, в среднем более 18 тысяч в сутки.
Что нужно знать о переохлаждении и обморожении
- Переохлаждение возникает, если человек долго находится на морозе или в холодном помещении, имеет мокрую или недостаточно теплую одежду.
Симптомы: бледная, холодная, сухая кожа, дрожь, замедленное дыхание, невнятная речь; у детей – покрасневшая кожа, сонливость, отказ от еды.
- Обморожение – локальное поражение кожи или конечностей. Наиболее уязвимы: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Симптомы: серо-желтый или восково-белый цвет кожи, онемение, потеря чувствительности.
Первая помощь при холодовой травме
- Переместите пострадавшего в теплое помещение.
- Вызовите 103 или 112.
- Снимите мокрую или влажную одежду, перчатки, обувь и украшения.
- Накройте человека термопокрывалом или одеялом, дайте теплое безалкогольное питье.
- Можно наложить чистые, сухие марлевые повязки на пораженные участки – не использовать спирт.
Если состояние ухудшается или пострадавший теряет сознание – выполняйте сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.
Как известно, по прогнозам синоптиков, морозы в Украине станут спадать. Уже с 25-26 января температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших плюсов.
