28 января 2026, 12:35

Думал, что там российские военные: в Черновцах бывший военный поджег палатки благотворительной организации

28 января 2026, 12:35
Шевченковский районный суд города Черновцы признал гражданина виновным в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Сам инцидент произошел в декабре 2024 года. Тогда мужчина проник на территорию гуманитарной базы благотворительной организации на Соборной площади в Черновцах. Он в палатках поджег зажигалкой марлевые ткани и одежду. Произошел пожар, в котором сгорели вещи и детские игрушки. Ущерб оценивается в 2,5 миллиона гривен.

Через неделю его остановили полицейские и обнаружили у него гранату. Задержанный нецензурно выражался и говорил, что гранату ему якобы подбросили. Оказалось, что ранее он был мобилизован, а также неоднократно судим. Последний раз в 2020-м за кражу отсидел 3 года 6 месяцев и освободился из тюрьмы в октябре 2023-го.

Свою вину мужчина признал. По его словам, его тогда что-то "переклинило". Он объяснил, что ранее участвовал в боевых действиях и был контужен. Ему показалось, что он продолжает в зоне боевых действий, а в тех палатках находятся русские военные. Из палаток он унес стеклянные банки с фасолью.

По заключению психиатрической экспертизы мужчина имеет признаки легкой умственной отсталости, но может отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Суд назначил наказание в размере 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

