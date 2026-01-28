На Хмельнитчине легковушка врезалась в грузовик MAN: пострадавших госпитализировали

14:25  28 января
На Хмельнитчине легковушка врезалась в грузовик MAN: пострадала женщина и 16-летняя девушка

Фото: ГСЧС
ДТП произошло во вторник, 27 января, вблизи поселка Ярмолинцы Хмельницкого района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Легковушка KIA Sorento столкнулась с грузовиком MAN. В результате ДТП получили травмы пассажиры KIA – 16-летняя девушка и 40-летняя женщина. Спасатели ГСЧС вместе с медиками перенесли травмированных в "скорую", после чего их госпитализировали.

Чтобы автомобили не загорелись, чрезвычайники отсоединили аккумуляторы в обоих транспортных средствах.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, вечером 27 января в Николаевской области фура протаранила припаркованную ГАЗель. Водитель микроавтобуса погиб под колесами собственного авто.

