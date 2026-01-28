14:25  28 января
В Одесской области родителей судили из-за того, что дети в школе устроили буллинг
11:57  28 января
На Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу: есть случаи ампутаций
11:45  28 января
В Днепре мужчина ездил по городу на BMW под наркотиками
28 января 2026, 12:55

Полтора миллиона на медицинских учебных материалах: в Запорожье разоблачили схему хищения

28 января 2026, 12:55
Фото: Нацполиция
В Запорожской области правоохранители разоблачили очередную схему хищения средств. Оказалось, что организовали это должностные лица учебного заведения

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, должностные лица учебного заведения закупили комплекты для игры в лазертаг, а также медицинские учебные материалы. Цены были завышены. При этом имелись нарушения требований тендерной документации.

Шестерым фигурантам сообщили о подозрении. Еще один человек объявили в розыск. Четверым из них избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а еще один получил ночной домашний арест.

Ущерб бюджету оценивается более чем в 1,5 миллиона гривен.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили хищение на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета.


