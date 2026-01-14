18:59  14 января
14 января 2026, 20:40

Холодно на улице: 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения

14 января 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С наступлением холодов вопрос безопасности на морозе становится особенно актуальным

О признаках обморожения, первой помощи и способах профилактики переохлаждения Общественному радио рассказал Владимир Курпита, гендиректор Центра общественного здоровья.

Переохлаждение: что это и как избежать

Температура человека обычно колеблется между 36,6 и 37 градусов. Если она падает ниже 35 градусов, это уже считается переохлаждением, то есть состоянием, когда организм не может компенсировать потерю тепла из-за внешних условий.

"Переохлаждение обычно возникает при высокой влажности и сильном ветре и может произойти не только при минусовых температурах, но даже при +4 градусах, если сочетаются эти условия", – пояснил Курпита.

Чтобы защититься, эксперт советует придерживаться простых правил:

  1. Одевайтесь слоями. Лучше выбирать свободную одежду из натуральных тканей, избегать синтетики и обтягивающей одежды.
  2. Защищать самые уязвимые участки. Голова, руки, нос и уши мерзнут быстрее всего – носите шапку, перчатки, шарф.
  3. Иметь запасную сухую одежду. Если вещи промокли или промерзли, переодевание помогает быстро восстановить тепло.
  4. Избегать алкоголя. На холоде алкоголь дает ложное чувство тепла, снижает восприятие холода и повышает риск переохлаждения.

Обморожение: как распознать и когда вызвать скорую

Обморожение – это локальное поражение кожи под действием низких температур. В отличие от переохлаждения, влияющего на весь организм, обморожение затрагивает конкретные участки.

"Первым признаком обморожения является побледнение кожи. Далее могут появляться ощущение онемения, покалывание, а со временем – покраснение, волдыри или даже некроз тканей", – рассказал Курпита.

Вызвать скорую следует в случаях:

  • если поражен значительный участок кожи;
  • если возникает сильная боль или онемение не проходит;
  • если есть признаки общего переохлаждения (дрожание, слабость, нарушение сознания).

Помогут ли грелки

Для первой помощи при обморожении можно использовать тёплые, но не горячие грелки. Важно не разогревать пораженные участки резко, ведь это может повредить ткани. Оптимально – осторожно согревать руки или ноги теплой одеждой, теплыми компрессами или контактным теплом тела другого человека.

Эксперт подчеркивает: главное – профилактика. Соблюдение правил одевания, избегание длительного пребывания на холоде и своевременное переодевание в сухую одежду помогают значительно снизить риск переохлаждения и обморожения.

Напомним, ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома.

Все новости »
Все видео »
