09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
08:42  28 января
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
08:39  28 января
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 09:01

На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы

28 января 2026, 09:01
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось во вторник, 27 января, в поселке Краснокутск Богодуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

В частном доме взорвался неизвестный предмет. Как выяснилось, 14-летний парень нашел на улице неизвестный взрывоопасный предмет и принес его домой. Он сдетонировал, когда ребенок находился в своей комнате. Взрыв привел к тяжелой травме – мальчику ампутировало пальцы руки. Ребенка госпитализировали.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения неизвестных предметов ни в коем случае не подходите к нему и не трогайте – он может быть взрывоопасным. Немедленно остановите все работы рядом, предупредите окружающих и позвоните 101 или 102. До приезда специалистов не подпускайте никого к месту находки, ведь обезвреживать боеприпасы должны только профессионалы.

Напомним, в декабре в Харьковской области 27-летний мужчина подорвался на взрывчатке в лесном массиве Изюмского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв Харьковская область ребенок пострадавший боеприпас
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Буковине аферисты "обчистили" людей на сотни тысяч
28 января 2026, 11:15
Минус 15 авиабортов и $1 млрд: СБУ показала удары по пяти аэродромам в России
28 января 2026, 11:06
Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до шести
28 января 2026, 10:43
Россияне обстреляли больницу и центр Херсона: трое раненых
28 января 2026, 10:38
Из-за обстрелов РФ некоторые области Украины без света: аварийные отключения
28 января 2026, 10:25
В Одесской области правоохранитель выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником банка
28 января 2026, 10:19
Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие деньги на iPhone и брендовые вещи
28 января 2026, 10:03
Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших
28 января 2026, 09:50
Игра терминами: как под видом "компромисс" легализуют захват территорий
28 января 2026, 09:34
Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые
28 января 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »