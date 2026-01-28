Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

В частном доме взорвался неизвестный предмет. Как выяснилось, 14-летний парень нашел на улице неизвестный взрывоопасный предмет и принес его домой. Он сдетонировал, когда ребенок находился в своей комнате. Взрыв привел к тяжелой травме – мальчику ампутировало пальцы руки. Ребенка госпитализировали.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения неизвестных предметов ни в коем случае не подходите к нему и не трогайте – он может быть взрывоопасным. Немедленно остановите все работы рядом, предупредите окружающих и позвоните 101 или 102. До приезда специалистов не подпускайте никого к месту находки, ведь обезвреживать боеприпасы должны только профессионалы.

Напомним, в декабре в Харьковской области 27-летний мужчина подорвался на взрывчатке в лесном массиве Изюмского района.