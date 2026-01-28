11:15  28 січня
28 січня 2026, 11:57

На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій

28 січня 2026, 11:57
Фото: ВСН
Від початку 2026 року Волинь накрили сильні снігопади та морози, що призвело до збільшення кількості пацієнтів із холодовими травмами

Про це повідомила Волинська служба новин, передає RegioNews.

Зазначається, що лише за цей період до одного медичного закладу Луцька госпіталізували 14 мешканців області, серед яких дитина.

Заступник директора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смолянінов розповів, що характер травм у пацієнтів різний. У дитини діагностували поверхневе відмороження, тоді як у багатьох дорослих ситуація була значно складнішою.

Наразі в стаціонарі продовжують лікування семеро пацієнтів.

"З-поміж усіх госпіталізованих троє були прооперовані – їм провели необхідні ампутації. На жаль, у цих випадках врятувати кінцівки чи уражені частини тіла було вже неможливо", – зазначив Смолянінов.

Медики наголошують, що складність травм часто зумовлена тривалим перебуванням на низьких температурах та несвоєчасним наданням кваліфікованої допомоги.

Лікарі закликають мешканців Волині дотримуватися правил безпеки на морозі та своєчасно звертатися за медичною допомогою при перших ознаках обмороження.

Як відомо, в період з 20 грудня по 18 січня за екстреною медичною допомогою через обмороження та переохолодження звернулося 1103 українці. Із них 1016 пацієнтів були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома. А також, 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження.

