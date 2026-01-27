18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
Олег Саакян политолог info@regionews.ua
27 января 2026, 22:38

Трамп – не дурак. В чем проблема его логики по войне в Украине

27 января 2026, 22:38
Читайте також українською мовою
Почему трамповское представление о мире конфликтует с украинским и почему это важнее персоналии
Почему трамповское представление о мире конфликтует с украинским и почему это важнее персоналии
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Проблема Дональда Трампа для Украины – не в его личности, не в эксцентричности стиля и даже не в симпатиях или антипатиях России. Если бы это было так – было бы легче. Но проблема гораздо глубже. Речь идет о столкновении двух разных представлений о мире, зле и политике – трамповско-американском и украинском. И это столкновение не снимается правильными формулировками или дипломатическими жестами. Оно структурно.

Для трамповской Америки мир – это поле соглашений между сильными.

В трамповском мировоззрении международная политика – это рынок силы. Субъектами есть те, кто может навязать условия. Справедливость – производная от баланса интересов. Война – неудачная сделка, которую нужно закрыть. Мораль – риторический инструмент, а не база решений. В этой оптике нет категорий добра и зла – есть эффективность, выигрыш и проигрыш. Если конфликт продолжается, значит, кто-то недостаточно рационален или недостаточно гибок.

Украинское представление: мир – поле борьбы со злом

Украинское политическое сознание живет в другой системе координат: "Боритесь – поборете…" Для украинцев зло является персонализированным, сознательным и активным. У него есть имя, армия, идеология и история.

Поэтому война – не сбой системы, которую нужно пофиксировать, не меняя ничего; это момент истины, когда маски сброшены и возвращение назад невозможно. Ею не торгуются и ее не оптимизируют. Ее либо выиграют, либо проиграют. Мир без справедливости не мир – это пауза перед новой фазой насилия и моральное поражение, разрушающее сообщество изнутри.

Когда трамповская Америка смотрит на Украину, она видит затяжной конфликт, высокую цену поддержки, риск эскалации и потребность закрыть кейс. Когда Украина слышит трамповскую риторику, она считывает готовность торговать ее судьбой, симметризировать жертву и агрессора, снять моральную ответственность за зло. Это не недоразумение или нежелание понять – это конфликт онтологий.

Почему "реалистический мир" не работает

В трамповской рамке реалистичный мир означает остановку боевых действий и минимизацию издержек. В украинском – легализацию агрессии и обесценение жертвы. Поэтому любое предложение мира, не начинающееся с признания зла и ответственности агрессора, не может быть легитимным независимо от уровня прагматизма.

Сила против субъектности

Трамп мыслит силой. Украина мыслит субъектностью. Для трамповской логики слабее должно быть более гибким. Для Украины гибкость перед злом – это путь к исчезновению. Поэтому давление на Украину воспринимается не как союзническое требование, а как принуждение к моральной капитуляции.

Украина не требует особого отношения. Она требует только одного – не быть предметом сделки. Трамповская Америка может быть жесткой и циничной и оставаться партнером. Но в момент, когда Украина становится переменной в большом соглашении, партнерство заканчивается. Это не вопрос стиля. Это вопрос несовместимых представлений о том, что такое зло и что с ним поступают.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп США политика Украина
Потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн – исследование
27 января 2026, 21:57
Украина планирует подписать из США 20-пунктный мирный план: стали известны подробности
27 января 2026, 21:21
Зеленский готов к личной встрече с Путиным
27 января 2026, 20:30
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Десятки тысяч абонентов в Одесской области остались без света из-за непогоды
27 января 2026, 22:24
Потери Украины и РФ в войне составляют почти 2 млн – исследование
27 января 2026, 21:57
Украина планирует подписать из США 20-пунктный мирный план: стали известны подробности
27 января 2026, 21:21
Зеленский готов к личной встрече с Путиным
27 января 2026, 20:30
В Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь
27 января 2026, 20:22
Четверо погибших и один ранен: подробности стрельбы по правоохранителям в Черкасской области
27 января 2026, 20:06
В Сумской области россияне убили супругов: мужчина пытался спасти раненую жену
27 января 2026, 19:55
В Киеве задержали белорусскую шпионку, которая собирала данные про украинских военных
27 января 2026, 19:47
В Кривом Роге бизнесмены "нагрели руку" на восстановлении общежития после обстрела: "пропало" несколько миллионов
27 января 2026, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »