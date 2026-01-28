На Львовщине таможенники обнаружили в бусе контрабандную технику на 500 тысяч

На Львовщине таможенники через сканер нашли в бусе контрабандную технику на 500 тысяч
В пункте пропуска "Шегини" разоблачили жителя одного из сел Прикарпатья, пытавшегося скрыто завезти из Польши партию техники
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выбрал "зеленый коридор", однако таможенники решили проверить автомобиль с помощью сканера. Рентгеновское изображение показало аномалии в салоне, что свидетельствовало о скрытом товаре. Во время полного осмотра в бусе обнаружили 22 единицы техники: ноутбуки, наушники и аксессуары.
По предварительной оценке, стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.
На 31-летнего мужчину составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Технику изъяли.
