На Львовщине таможенники обнаружили в бусе контрабандную технику на 500 тысяч

Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини" разоблачили жителя одного из сел Прикарпатья, пытавшегося скрыто завезти из Польши партию техники

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выбрал "зеленый коридор", однако таможенники решили проверить автомобиль с помощью сканера. Рентгеновское изображение показало аномалии в салоне, что свидетельствовало о скрытом товаре. Во время полного осмотра в бусе обнаружили 22 единицы техники: ноутбуки, наушники и аксессуары.

По предварительной оценке, стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.

На 31-летнего мужчину составили протокол за нарушение таможенных правил (ч. 2 ст. 471 ТКУ). Технику изъяли.

Напомним, во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.