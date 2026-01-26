14:23  26 января
26 января 2026, 13:15

На Волыни ребенок умер из-за отсутствия лечения: судить будут маму: мальчику было всего год и три месяца

26 января 2026, 13:15
Иллюстративное фото
Жительнице Ковельщины сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за сыном. Известно, что мальчик умер из-за того, что не получил своевременное лечение

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, у женщины заболел сын. Состояние мальчика было тяжелым, однако мать не обращалась к врачам и решила пытаться лечить его дома. Когда мальчику стало еще хуже и врач говорил о необходимости срочной госпитализации, женщина все равно не повезла сына в больницу.

В результате мальчик умер. Ему было всего год и три месяца. Эксперты показали, что в случае своевременного обращения матери за медицинской помощью ребенка можно было спасти.

Напомним, ранее в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.

дети прокуратура Волынская область
