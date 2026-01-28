Ловушка гарантий: принуждение к отказу от территорий под видом безопасности
Получить "гарантии" безопасности и территориальной целостности, чтобы потом гаранты "в четыре руки" заставляли тебя отказаться от твоей территориальной целостности, чтобы потом получить еще более надежные гарантии твоей территориальной целостности...
Получить "гарантии" безопасности и территориальной целостности, чтобы потом гаранты "в четыре руки" заставляли тебя отказаться от твоей территориальной целостности, чтобы потом получить еще более надежные гарантии твоей территориальной целостности...
Вам не кажется, что это какая-то шаткая конструкция для переговоров?
Зачем врагам держать такую фактически беспроигрышную для них позицию можно объяснить, а зачем Украине строить переговоры на такой основе – непонятно.
Если ведете переговоры на основе подходов и категорических требований только одной стороны, такие переговоры – фейковые!
Украине нужны переговоры? Да. А если они фейковые, имитационные, для затягивания войны? Тогда надо об этом четко заявить и не подыгрывать, якобы все идет хорошо.
Надо не исходя из общего процесса переговоров заявить четко и недвусмысленно: мы за переговоры, но точно не за их имитацию! Сначала перемирие, а потом все остальное!!!
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Буковине аферисты "обчистили" людей на сотни тысяч
28 января 2026, 11:15Минус 15 авиабортов и $1 млрд: СБУ показала удары по пяти аэродромам в России
28 января 2026, 11:06Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье увеличилось до шести
28 января 2026, 10:43Россияне обстреляли больницу и центр Херсона: трое раненых
28 января 2026, 10:38Из-за обстрелов РФ некоторые области Украины без света: аварийные отключения
28 января 2026, 10:25В Одесской области правоохранитель выманивал деньги у пенсионеров, представляясь сотрудником банка
28 января 2026, 10:19Миллион на шоппинг: на Волыни семеро парней спустили чужие деньги на iPhone и брендовые вещи
28 января 2026, 10:03Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших
28 января 2026, 09:50Игра терминами: как под видом "компромисс" легализуют захват территорий
28 января 2026, 09:34Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые
28 января 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе