Ловушка гарантий: принуждение к отказу от территорий под видом безопасности

Получить "гарантии" безопасности и территориальной целостности, чтобы потом гаранты "в четыре руки" заставляли тебя отказаться от твоей территориальной целостности, чтобы потом получить еще более надежные гарантии твоей территориальной целостности...

Фото: pixabay

Вам не кажется, что это какая-то шаткая конструкция для переговоров? Зачем врагам держать такую фактически беспроигрышную для них позицию можно объяснить, а зачем Украине строить переговоры на такой основе – непонятно. Если ведете переговоры на основе подходов и категорических требований только одной стороны, такие переговоры – фейковые! Украине нужны переговоры? Да. А если они фейковые, имитационные, для затягивания войны? Тогда надо об этом четко заявить и не подыгрывать, якобы все идет хорошо. Надо не исходя из общего процесса переговоров заявить четко и недвусмысленно: мы за переговоры, но точно не за их имитацию! Сначала перемирие, а потом все остальное!!!

